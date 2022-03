Partiamo da qui: creare una strategia di valorizzazione di Appia 2030 punta alla definizione di un percorso che porti il territorio che va da Brindisi a Francavilla Fontana, passando per Mesagne, Latiano e Oria, ad essere entro il 2030 una delle capitali italiane del turismo lento, esperienziale e trasformativo, a partire da una strategia di valorizzazione di un itinerario turistico culturale collegato alla Via Appia.

Per questo saremo in cammino sui territori, per raccontare ma soprattutto per ascoltare, interagire e riflettere sul territorio e sulle sue potenzialità.

Il cammino seguirà due differenti modalità:

GIORNATE DI ASCOLTO PUBBLICO: PRESENTAZIONE E PARTECIPAZIONE e FOCUS GROUP.

In ognuno dei comuni partner, nel mese di Marzo 2022, avranno luogo incontri di PRESENTAZIONE E PARTECIPAZIONE sul progetto di valorizzazione della via Appia, ai quali sarà possibile partecipare previa iscrizione.

PROGRAMMA DELLE GIORNATE DI ASCOLTO PUBBLICO

22 marzo 2022 Comune di Mesagne – Sala Consiliare, Palazzo di Città

23 Marzo 2022 Comune di Brindisi – Sala università, palazzo Granafei-Nervegna

25 Marzo 2022 Comune di Oria – Sala Consiliare, Palazzo di Città

29 Marzo 2022 Comune di Francavilla Fontana – Palazzo Imperiali

30 Marzo 2022 Comune di Latiano – Palazzo Imperiali

Gli incontri avranno avvio alle ore 17.30

La durata prevista è di circa 2 ore per appuntamento.

Ogni appuntamento sarà articolato in tre fasi:

• Saluti istituzionali;

• Presentazione del progetto APPIA 2030 e testimonianze su APPIA: “una via tra passato e futuro”;

• Apertura al pubblico per suggerimenti, riflessioni e dialogo sul tema.

EVENTO GRATUITO – È richiesto green pass ed utilizzo della mascherina.

I posti in sala saranno limitati, nel rispetto delle norme anti covid- 19;

Prenotazione, sino ad esaurimento dei posti disponibili, inviando una mail a viaappia2030@gmail.com

La diretta streaming sarà disponibile online sulle pagine social dei Comuni interessati.

