L’associazione politico-culturale “Progetto Brindisi”, costituita al fine di promuovere in città un dibattito aperto e democratico su temi di interesse pubblico, ha organizzato un primo incontro aperto per il 9 novembre alle ore 18.00 presso palazzo Granafei-Nervegna, sul tema “Welfare – Dall’ambito al Consorzio: criticità e prospettive”, allo scopo di stimolare riflessioni, suggerimenti e proposte migliorative in una delicatissima fase di transizione della gestione dei servizio alla persona nel territorio, che tanto impegna anche le pubbliche risorse.

Relazioneranno il Dott. Maurizio Moscara (direttore Consorzio Sociale Br/1), la Dott.ssa Michela Almiento (segretaria generale dello SPI CGIL Brindisi), Dott. Carmelo Rollo (Presidente Legacoop Puglia) e il Dott. Francesco Parisi (Coordinamento Forum Terzo Settore).