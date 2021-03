Le coste e i porti sono al centro delle azioni del progetto di cooperazione territoriale THEMIS (Territorial and maritime network supporting the small cruises development) creato in linea con i temi del Programma INTERREG che da anni unisce gli obiettivi di Italia e Grecia.

THEMIS, coordinato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale si propone di sostenere i porti minori, non adatti alle grandi navi da crociera, attraverso la creazione di itinerari turistici che attirino piccole crociere, promuovendo servizi ad hoc per la fascia luxury.

Il Comune di Brindisi è stato individuato quale Ente attuatore della misura che prevede la realizzazione di una strategia di comunicazione per attrarre nuovi flussi turistici verso le zone retroportuali e territori interni, con effetti positivi sui settori dei servizi, del commercio e in generale dell’offerta turistica.

In occasione dell’incontro in programma giovedì 18 marzo 2021, ore 15.00, saranno presentati strategie e strumenti di promozione che coinvolgono direttamente il territorio di Brindisi, nonché le modalità di adesione gratuita al Progetto.

Gli operatori potranno partecipare direttamente all’incontro attraverso il seguente link:

https://zoom.us/j/99888987030?pwd=TzMrMm5PMlRyck9lODVVbHZjY09ydz09

ID riunione: 998 8898 7030

L’evento sarà inoltre trasmesso in streaming sulla pagina facebook del Comune di Brindisi.