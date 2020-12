I Carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da una casalinga, hanno denunciato in stato di libertà una 59enne del luogo, per atti persecutori, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata.

In particolare, quest’ultima, proprietaria di un garage, nell’arco temporale febbraio – dicembre 2020, ha posto in essere atti persecutori, consistiti in minacce e molestie, al fine di costringere la querelante, locataria, a liberare il citato locale, poiché interessato alla vendita.