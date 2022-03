Il presidente della Regione Michele Emiliano ha dato disposizione affinché io, in qualità di Presidente del Comitato permanente regionale di Protezione Civile, sia presente a tutte le sedute di giunta regionale che affrontino questioni relative alla tutela e sicurezza del territorio e le attività di Protezione Civile in genere.

Una responsabilità e un attestato di fiducia per il quale ringrazio davvero di cuore il presidente Emiliano e tutti gli assessori della squadra di governo.

Come primo atto del nuovo indirizzo proprio questa mattina la giunta ha approvato la delibera per il Piano di laminazione della diga del Cillarese di Brindisi per la riduzione del rischio idraulico a valle.

Un provvedimento a tutela del territorio che vivo e della popolazione brindisina, che serve a scongiurare rischi nei casi di piena.

La diga del Cillarese ha una capacità di laminazione dei colmi di piena molto limitata, a causa alla conformazione della soglia fissa dello scarico di superficie e alla scarsa capacità dello scarico di fondo.

Tuttavia è possibile puntare sulle tempistiche. Grazie allo sfasamento di 8 ore è infatti possibile aumentare i tempi per l’allertamento e per l’evacuazione delle aree a rischio.

Per questo la scelta del tempo di ritardo del picco di piena pari ad 8 ore è stata subordinata sarà per cui necessario concentrarsi sull’adozione dell’aggiornamento del piano di Protezione Civile comunale del Comune di Brindisi al rischio idraulico nelle aree a valle dell’invaso, nel quale sono state individuate le modalità e la tempistica necessaria per l’evacuazione delle suddette aree in linea con i tempi di ritardo dell’onda di piena previsti.

Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale

permanente della Protezione civile)

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)