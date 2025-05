La Dirigente Area 1 della Provincia di Brindisi, dott.ssa Fernanda Prete, rende noto che è indetta una selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di personale con profilo professionale di “Istruttore Tecnico Geometra” (AREA ISTRUTTORI), mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

L’avviso è pubblicato sul Portale del Reclutamento «inPA», disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it, nonché integralmente all’ALBO PRETORIO on-line della Provincia di Brindisi e sul relativo sito web www.provincia.brindisi.it (sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – sottosezione BANDI DI CONCORSO) e sull’albo pretorio dei vari Comuni della Provincia medesima.

Per partecipare alla selezione è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line, sul Portale del Reclutamento «inPA», disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it». L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione dell’interessato/a dalla selezione. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata, pena esclusione, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente e sul Portale del Reclutamento «inPA».

Il/la candidato/a dovrà inviare la domanda di ammissione alla selezione pubblica esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 82/2005, compilando il format di candidatura sul Portale «inPA» – raggiungibile all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it – previa registrazione dell’interessato/a sullo stesso portale. Per la partecipazione alla selezione pubblica il/la candidato/a deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) allo stesso intestato.

La procedura informatica per la presentazione delle domande è attiva a partire dal giorno di pubblicazione del bando (26.05.2025) sul Portale «inPA» e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23,59 del primo giorno seguente non festivo.