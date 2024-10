Il Centro residenziale per Cure palliative e terapia del dolore (Hospice) del Presidio territoriale di assistenza di Mesagne ha ricevuto dalla Regione Puglia l’accreditamento istituzionale per l’avvio delle attività. La struttura della Asl Brindisi, gestita dalla cooperativa sociale La Rondine, dispone di dodici stanze di degenza con un’équipe multidisciplinare di oltre quaranta operatori.

“Finalmente questo territorio – dice il direttore generale Maurizio De Nuccio – potrà avere un centro all’avanguardia nelle cure palliative per garantire la continuità assistenziale ai malati e alle loro famiglie, con interventi di tipo medico, farmacologico, psicologico e sociosanitario. L’iter di accreditamento, ai sensi della legge regionale numero 9 del 2017 e 18 del 2020 – prosegue il DG – ha coinvolto il Dipartimento di Promozione della salute della Regione Puglia, l’Aress e il Dipartimento di Prevenzione della Asl. Per l’obiettivo raggiunto il mio ringraziamento va a loro, all’Area Gestione Tecnica, all’Area Gestione Patrimonio e a tutto lo staff della direzione generale della Asl. Ringrazio inoltre il presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli e il Consigliere Regionale Mauro Vizzino, Presidente della 3^ Commissione Regionale Sanità, per l’impegno profuso che ha contribuito all’ottenimento di questo importante risultato”.

“L’auspicio della Direzione strategica – continua il DG – è quello di proseguire su questa strada nel migliorare e potenziare le strutture sanitarie del territorio Brindisino, affinché si possano offrire servizi maggiori e maggiore qualità assistenziale”.

L’Hospice occupa il terzo piano del Pta di Mesagne, su una superficie di circa 2mila metri quadri. Oltre alle stanze per pazienti e accompagnatori, il centro ha una zona con reception e uffici, il bar, la cucina e un soggiorno polivalente. Un’area è dedicata alle terapie, con una sala d’attesa e una stanza per colloqui. Accanto a queste, la struttura ha uno spazio per prestazioni in regime diurno, una sala multisensoriale e un locale per idroterapia, È stata, inoltre, realizzata un’area per valutazione terapie, una sala riunioni e una dedicata al personale volontario e di assistenza.

