“Inizieranno domani i lavori di ristrutturazione complessiva del Presidio territoriale di assistenza (PTA) del Ninetto Melli di San Pietro Vernotico. Un percorso lungo e complesso che non ha mancato qualche volta di tensioni o spunti polemici. La comunità di San Pietro si prepara dunque ad avere un presidio di assistenza destinato alle malattie croniche e alla lungodegenza”.

Lo comunica Fabiano Amati, presidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia.

“Con la consegna del cantiere alla ditta che si è aggiudicata l’appalto inizia a concretizzarsi il progetto di dotare la comunità di San Pietro di un livello di assistenza sanitaria efficiente e ad ampio raggio. La riconversione in Pta dell’ospedale Melli prevede in particolare attività di riabilitazione con quattro moduli di specializzazioni diverse e complessivi 96 posti letto. L’obiettivo è farlo diventare un centro di riferimento nel campo della riabilitazione per tutta la Puglia meridionale. Grazie alla riconversione e alla dotazione di macchinari all’avanguardia sarà un luogo dove ci sarà posto per malati di Alzheimer, cure estensive e cure di mantenimento. Ma la riconversione, con una dotazione finanziaria iniziale di 9milioni di euro, prevede anche l’istituzione di un ospedale di comunità dedicato alle patologie che necessitano di cure periodiche che non possono essere effettuate a domicilio e, inoltre, l’istituzione di una Rems, per i detenuti in assistenza psichiatrica. Con il presidio di San Pietro Vernotico sono cinque i Pta della provincia di Brindisi, a cui si aggiungeranno presto quelli di San Pancrazio Salentino e Latiano.

Ringrazio i manager della Asl di Brindisi per aver eseguito il lavoro che ci ha portato a questo primo e importante esito”.