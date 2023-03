Quando il blues è suonato bene i suoni acustici fanno la differenza. Un genere che rimane sempre pieno di sorprese nonostante gli anni e gli acciacchi musicali contemporanei.

Il 7 marzo è stato pubblicato in tutti i digital stores e piattaforme di streaming, “Second Confession” – Live in studio @ Trulletto Records”, un album interamente registrato dal vivo dei Light Chili. Si tratta di un EP con sei brani capace di catturare l’energia e la passione che contraddistinguono le esibizioni del duo acustico.

I Light Chili sono Domenico e Fabrizio Canale, padre e figlio, che tracciano un percorso musicale che affonda le radici nel blues attraverso composizioni originali e potenti rivisitazioni. Il legame familiare regala una forte carica emozionale e creativa che trasuda impegno e passione. La loro individualità artistica è ben amalgamata con un incessante ritmo accompagnato dalla chitarra slide, dal suono dell’armonica e cantato a due voci.

“Second Confession” – Live in studio @ Trulletto Records” dei Light Chili è un lavoro discografico che merita la giusta attenzione. Ancora una scommessa vinta da parte della Trulletto Records, lo studio di registrazione e la casa discografica immerse nelle campagne di Castellana Grotte capace di promuovere artisti di estrema qualità. Light Chili, umiltà e maturità per una “famiglia” dedita alla musica da apprezzare per il generoso impegno e per un EP tutto da godere. Il blues a sud è tanta roba.

