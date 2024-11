In qualità di consigliere comunale della Città di Brindisi, vorrei esprimere la mia posizione riguardo all’utilizzo dei proventi della Tassa di Soggiorno e all’intervento dell’Associazione B&B in rete Brindisi Grande Salento.

Ritengo che l’impiego dei fondi pubblici debba essere orientato verso progetti e iniziative che contribuiscano effettivamente allo sviluppo turistico e al miglioramento del decoro urbano della nostra città. Utilizzare questi fondi per sostenere strutture come la Fondazione Teatro Verdi non è la scelta migliore, considerando le esigenze e le priorità della comunità locale.

È fondamentale garantire la trasparenza nell’utilizzo di tali risorse e assicurare che siano spese in modo efficace per il beneficio di tutti i cittadini brindisini.

Ogni struttura dovrebbe essere in grado di autogestirsi senza dover ricorrere a fondi che potrebbero essere destinati ad altre iniziative di maggiore utilità per la città.

Mi impegno a richiedere copia di tutti gli atti e la documentazione necessaria per comprendere appieno i costi del personale della Fondazione Teatro Verdi, al fine di valutare in modo accurato l’impiego dei fondi pubblici.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Città di Brindisi