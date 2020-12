Il Dirigente del Commissariato di Mesagne, dr. Vincenzo Maruzzella, di recente promosso Primo Dirigente, sarà all’inizio del nuovo anno trasferimento presso la Questura di Bari ove assumerà l’importante incarico di responsabile della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione.

Il dr. Maruzzella durante il periodo trascorso presso la Questura di Brindisi ed il Commissariato di P.S. di Mesagne si è evidenziato per le sue doti umane e professionali.

La Questura ringrazia il Funzionario per l’opera svolta sottolineando come la promozione all’incarico ricevuto sono il segno tangibile della buona attività svolta, soprattutto nel presidio di Mesagne.