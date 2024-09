R&G srl nasce dalla realizzazione di un progetto ambizioso portato a termine da esperti nel settore della sicurezza.

Opera quale Global Security Provider nel settore della sicurezza e della vigilanza per affiancare i clienti nella gestione della Security e nella tutela dei loro investimenti, attività riconosciuta fattivamente dal Gruppo Battistolli di cui R&G è lieta di far parte.

R&G srl e il suo sistema organizzativo, oggi è già presente sul territorio italiano dalla Sardegna, alla Sicilia, alla Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e continua il suo percorso di proposizione ed espansione anche su altre regioni italiane.

Grazie al proprio team e all’esperienza pluriennale nel settore della sicurezza, R&G S.r.l. ha creato una rete di rapporti fiduciari con gli istituti di Vigilanza locali, selezionati, certificati e professionalmente validi che, dietro il coordinamento R&G S.r.l. garantiscono al cliente finale prestazioni di sicurezza soddisfacenti.

R&G, specializzata nella tutela del settore energetico alternativo, supporta le società clienti ad intercettare eventuali problematiche legate alla sicurezza ed anticipare le relative soluzioni. È per questo che oggi coordinazione, gestione, messa in sicurezza, manutenzione e tutto il controllo di queste attività, sono diventate la mission che impegna R&G costantemente nel garantire ai clienti uno standard di sicurezza globale ottimale.

R.&G. rappresenta il Network su misura All Inclusive: il lavoro di un team di professionisti che divide i compiti e moltiplica il successo

