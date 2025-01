Vogatori Remuri Brindisi Asd lancia una campagna di crowdfunding online (raccolta fondi) per sostenere le spese di manutenzione delle imbarcazioni storiche sulle quali da anni svolge le proprie attività in mare.

Il rischio concreto è di perdere un fiore all’occhiello del capoluogo adriatico.

Grazie al progetto intitolato “Urgià – sostieni i Vogatori Remuri”, caricato sulla piattaforma produzionidalbasso.com, lo storico gruppo di vogatori brindisini ha già ottenuto un quarto dell’importo previsto. Un buon risultato figlio della stima di cui l’associazione gode sul territorio non solo per i risultati in ambito sportivo (i Remuri hanno trionfato due volte nelle ultime tre edizioni del Meeting CSI Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio – canottaggio a sedile fisso), ma soprattutto per l’impegno dedicato alla salvaguardia della tradizione marinaresca. In cambio del contributo dei propri sostenitori, i Remuri offrono varie tipologie di giri in barca a remi. Un’esperienza unica per ammirare il mare da un’altra prospettiva.

“Le lance sono delle bellissime barche in legno intitolate a San Lorenzo e a San Teodoro, i Santi patroni di Brindisi – si legge nella descrizione del progetto – a causa del passare del tempo, le stesse versano in condizioni difficili. Richiedono importanti lavori di manutenzione che il gruppo dei vogatori brindisini non riesce a gestire in autonomia. Per preservare la bellezza e la tradizione, si è così pensato di realizzare un progetto di crowdfunding per provvedere alla manutenzione straordinaria”.

Grazie alle lance, il gruppo sportivo dei Remuri ha vinto tantissime gare di canottaggio a sedile fisso. Non solo: le stesse barche sono state spesso utilizzate per finalità sociali, a disposizione di cooperative del territorio, oltre che per rappresentare al meglio e in varie sedi uno degli aspetti più identificativi e autentici della città di Brindisi: il rapporto con il mare.

“Non possiamo permetterci – continua la descrizione – di perdere una squadra, ma soprattutto un patrimonio storico, un gruppo che lotta per mantenere saldo il legame con la tradizione. Per chi contribuirà a questa campagna di raccolta fondi, ci saranno delle “ricompense”, per dare un valore al gesto di ciascuno e per far toccare con mano l’autentica realtà dei Vogatori Remuri. Ci auguriamo che il vostro sostegno contribuirà a salvare un pezzo di storia cittadina. Grazie per ogni piccolo o grande contributo”.

Il link per prendere parte alla causa è: www.produzionidalbasso.com/project/urgia-sostieni-i-vogatori-remuri/

L’invito è per tutta la comunità, ma anche per i rappresentanti delle varie istituzioni territoriali.

Il gruppo sportivo dei Remuri è aperto ad intraprendere accordi di sponsorizzazione con aziende della provincia e non solo.