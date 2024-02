“Che valore hanno per l’assessore alla Sanità Rocco Palese e il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro gli impegni che prendono, non in un bar fra amici, ma in commissione regionale? Stando ai fatti nulla!

“Il 16 gennaio scorso entrambi ascoltati sull’assenza della radiologia interventistica nell’ospedale Perrino a causa di carenza di organico, presero un impegno a garantire, nel giro di pochi giorni, una rimodulazione del personale di questo servizio in modo da riattivare subito il servizio all’ospedale di Brindisi.

“Ma oggi, 22 febbraio, il servizio resta ancora sospeso, cos? come restano sospese le commissioni regionali. L’ultima seduta della Terza Commissione risale esattamente al 16 gennaio, quando vennero Palese e Montanaro a prendere ‘impegni’! Per cui non è neppure possibile chiedere agli stessi cosa è successo e perché non tengono fede alla parola data.

“Questo è il centrosinistra che governa la Regione Puglia: assessori e dirigenti che vengono in commissione con l’approccio di chi pu? prendere in giro i pugliesi (in questo caso i brindisini) e una maggioranza che da più di un mese paralizza l’attività delle commissioni solo perché non si mette d’accordo su come spartirsi le poltrone della presidenza… quest’ultima vergogna non dovrebbe sfuggire neppure ai colleghi brindisini del centrosinistra che sul territorio sono di ‘lotta’ e poi in Regione sono di ‘governo’… anzi di malgoverno!”