Il coordinatore regionale di “Puglia Popolare”, senatore Massimo Cassano, ha proceduto alla nomina di Raffaele Iaia a segretario cittadino ed organizzativo.

Puglia Popolare, come è noto, ha dato vita alla lista “Popolari con Emiliano”, impegnata in questa campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia.

Iaia, nel ringraziare il senatore Cassano, ha rimarcato l’importanza dell’impegno di una forza politica per riporre la massima attenzione ai problemi in cui si dibatte la città di Brindisi.

E non è un caso che proprio il nuovo segretario cittadino guardi con attenzione all’operato dell’Amministrazione Comunale e del capogruppo di Puglia Popolare nel consiglio comunale di Brindisi Umberto Ribezzi, che unitamente ad altri amici ringrazio per la fiducia datami,

Iaia, infine, auspica una piena sinergia tra tutti i livelli istituzionali ed un dialogo costruttivo tra tutte le forze politiche e i movimenti presenti nel territorio, affinché prevalga l’interesse primario della città di Brindisi.