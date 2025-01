Nei giorni scorsi, ad Oria, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 22enne del luogo. In particolare, il giovane è indagato in ordine ad una rapina aggravata commessa nel centro di Oria ai danni di un commerciante.

La vittima, all’uscita di un ristorante nel centro di Oria, è stata raggiunta alle spalle da un soggetto con il volto travisato che l’ha strattonata facendola cadere e, sotto la minaccia di una pistola, l’ha poi costretta a consegnare il suo borsello contenente la somma contante di 7.200 euro. Il rapinatore si è poi dileguato a piedi per le vie del centro abitato. I Carabinieri hanno avviato immediatamente un’intensa attività investigativa che, dall’analisi delle immagini acquisite dalle telecamere della zona ove è stata consumata la rapina, ha permesso di identificare il rapinatore. L’indagato, rintracciato dai Carabinieri presso l’abitazione di un conoscente, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere ove successivamente è stato interrogato dal suddetto G.I.P., che ha confermato lo stato di detenzione cautelare dell’indagato.