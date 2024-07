Secondo appuntamento con la programmazione artistico-culturale di Katharà per la stagione estiva 2024, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

Domenica 14 luglio alle 19.30 al Minareto (Selva di Fasano) è in programma “L’ultima cena” a cura dell’accademia “Fuori di danza” di Locorotondo, un balletto neoclassico che verte sul “Cenacolo”, capolavoro di Leonardo Da Vinci e del Rinascimento Italiano.

Uno spettacolo molto suggestivo che elabora e fantastica sul significato esoterico del dipinto come il discepolo alla destra di Gesù Cristo sarebbe da interpretare come una donna.

Verranno messi in evidenza alcuni particolari del dipinto quali l’opposta colorazione degli abiti di Gesù Cristo e della presunta Maddalena, l’assenza dell’unico calice citato nel Nuovo Testamento.

A rendere ancor più magica l’atmosfera della sontuosa villa in stile moresco, saranno i colori del tramonto che faranno dono all’evento di giochi naturali di ombre e di luci tipiche della bella stagione.

Ingresso: ore 19.00

Inizio: ore 19.30

Biglietto unico: 10€ | Ridotto per studenti: 5€

Info e prenotazioni: 334 1144911

I PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA

• Domenica 21 luglio ore 21.00: spettacolo di Musicateatro “Luna Luz” – Produzione G.A.T. “Peppino Mancini”

• Mercoledì 24 luglio ore 21.00: rappresentazione teatrale “1 e 95″ con Giuseppe Scoditti – A cura del Teatro Pubblico Pugliese

• Martedì 30 luglio ore 21.00: rassegna Kids Katharà – “Inside out” – Il viaggio delle emozioni” – Produzione “SenzaConfine”

• Sabato 3 agosto ore 21.00: stand-up Comedy con VELIA LALLI e MAURO FRATINI – Produzione “SenzaConfine”

• Venerdì 30 agosto ore 21.00: rassegna Kids Katharà – “Il bosco delle favole impazzite” – Produzione “Associazione THEMA”

Gli appuntamenti settembrini che chiuderanno questa ricca stagione si terranno nuovamente a Fasano al Chiostro dei Minori Osservanti: venerdì 6 settembre ore 18.30 e 20.30, Rassegna Kids Katharà – “HAMELIN” – Produzione “Factory Compagnia Transadriatica” e domenica 15 settembre, sempre alle 18.30 e in replica alle 20.30, Rassegna Kids Katharà – “La legge del fuoco” con la partecipazione dei bambini del progetto Futura.

UFFICIO STAMPA

ATS KATHARÀ