La compagnia SenzaConfine continua a far sognare a occhi aperti grandi e piccini riproponendo i più amati classici targati Walt Disney.

A fare visita nella suggestiva cornice silvana del Minareto per la “Rassegna Summer Kids”, la tata più famosa del mondo e il bambino che non voleva mai diventare adulto.

Lo spettacolo «Mary Poppins – Un tata perfetta» verrà rappresentato domenica 20 agosto alle 20.00 mentre lo spettacolo «Peter Pan», da cartellone in programma il 25 luglio e rinviato a causa delle avverse condizioni meteo che impedirono il regolare svolgimento della serata, andrà in scena martedì 22 agosto sempre alle ore 20.00.

La Rassegna Summer Kids rientra nel cartellone artistico dell’ATS Katharà nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

Due serate con due personaggi – Mary e Peter – appartenenti all’infanzia di tutti i bambini.

Due storie entrate nei cuori di tutti e che hanno saputo lasciare il segno grazie alla loro vis e alla loro capacità di insegnare e trasmettere valori importanti ma sotto forma di gioco e di melodie passate alla storia.

Info e biglietti: Segreteria Teatro Sociale martedì e giovedì 17:30>19:30 e sabato 10:00>12:00 – infots@comune.fasano.br.it | +39 334.1144911

UFFICIO STAMPA

ATS KATHARÀ