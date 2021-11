Lo scorso anno un gruppo di cittadini ha Regalato il Natale a Brindisi: spontaneamente ognuno ha voluto partecipare all’evento che è consistito, inizialmente, nell’acquistare due alberi di cedro e di addobbarli, tutti insieme.

Essi, come qualcuno ricorderà, svettavano sul terrapieno di fronte al Teatro Verdi. Intorno agli alberi della solidarietà e della comunità si sono organizzati gruppi per la consegna del pranzo di Natale e Capodanno (grazie ancora Severino!) e tanti pacchi viveri per chi aveva ne aveva bisogno.

Quest’anno il medesimo gruppo, che su Facebook ritrovate con il nome “REGALA il Natale a Brindisi”, sta organizzando un evento nuovo: il 4 dicembre alle 18 tutti insieme, ognuno dalla propria casa, dal proprio balcone, dalla vetrina del negozio, dal portone, accenderà, simultaneamente, alle 18, le lucine di Natale!

Fino al 3 dicembre presso le Parrocchie Cattedrale, San Vito, Bozzano, La Rosa, Perrino, Tuturano e con il comitato cittadini Fr/Azione di Tuturano, si potranno donare lucine di Natale della solidarietà per regalarle a chi non può acquistarle e consentire così che tutti possano partecipare all’evento, ripreso in diretta Facebook il 4 dicembre alle 18 da una piazza, una via, che avrà partecipato maggiormente all’evento.

Sarà un’occasione per realizzare tutti insieme un evento collettivo per Brindisi: una città che amiamo e che vogliamo colorare, anche quest’anno, di luci e di calore.

Siamo certi che intorno alle lucine, si creerà un movimento spontaneo di solidarietà.

Per info e per partecipare all’evento: gruppo Facebook REGALA IL NATALE A BRINDISI👇 https://www.facebook.com/groups/378756523409219/permalink/580098659941670/