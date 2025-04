Da componenti di minoranza della Commissione Consiliare Attività Produttive non possiamo non stigmatizzare il contrasto emerso tra l’Assessore Mario Scioscioli e il Presidente della Commissione Mario Borromeo, componenti della maggioranza di centrodestra, in merito alle modifiche al regolamento comunale sui dehors. Una situazione che, al di là dei tecnicismi, solleva interrogativi politici e istituzionali di rilievo.

Da un lato l’assessore, titolare della delega e quindi responsabile dell’indirizzo e del coordinamento delle politiche di settore; dall’altro il presidente della commissione, che ha predisposto e coinvolto tutti i commissari in modifiche sostanziali al regolamento – a detta dell’Assessore – senza un chiaro percorso condiviso con l’assessorato. Il risultato? Un cortocircuito istituzionale che rischia di compromettere la credibilità dell’intero processo.

La conclusione dell’Assessore è semplice: la Commissione, che ha dedicato numerose sedute all’argomento in questione, non può sostituirsi all’indirizzo politico dell’organo esecutivo, in una deriva autoreferenziale che rischia di minare la coerenza dell’azione amministrativa.

Il tutto a pochi giorni dalle stizzite dichiarazioni dell’Onorevole Mauro D’Attis durante il Congresso Cittadino di Forza Italia, la cui reprimenda ai consiglieri di maggioranza in merito al loro ruolo nella vita amministrativa è evidentemente servita a ben poco.

In un momento in cui gli operatori economici chiedono certezze, trasparenza e una visione di lungo periodo, questo conflitto interno restituisce l’immagine di un’amministrazione divisa e poco coesa.

E a farne le spese, come sempre, sono le imprese e i cittadini.

Non serve attaccare o delegittimare il lavoro di commissari consiliari che hanno operato nel solo interesse della collettività.

Serve quella chiarezza che in questa Amministrazione è troppe volte assente ingiustificata.

Serve un’assunzione di responsabilità.

Ma soprattutto serve che le istituzioni tornino a parlarsi per costruire, non per demolire e per dividersi.

I Componenti di minoranza della Commissione Attività Produttive

Diego Rachiero (ATTIVA BRINDISI)

Alessio Carbonella (PARTITO DEMOCRATICO)

Pasquale Luperti (UGUAGLIANZA CITTADINA)

Michelangelo Greco (MOVIMENTO REGIONE SALENTO)

Alessandro Antonino (IMPEGNO PER BRINDISI)

Pierpaolo Strippoli (MOVIMENTO 5 STELLE)

Giampaolo D’Onofrio (GRUPPO MISTO