La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’ingresso di Rental & Versatility in qualità di Platinum Sponsor del club. L’azienda, che opera in Puglia, specializzata nel noleggio di autovetture e veicoli leggeri, ha scelto di investire nel territorio sostenendo il nostro progetto sportivo, confermandosi una realtà in forte crescita con una visione solida e ambiziosa.

“Siamo entusiasti di accogliere Rental & Versatility tra i nostri Platinum Sponsor,” dichiara Dario Recchia, General Manager e Direttore Commerciale della Dinamo Brindisi. “Si tratta di un’azienda che ha sposato con entusiasmo la nostra missione e il nostro percorso di crescita. Un amore a prima vista tra una realtà che sta investendo nel nostro territorio e la nostra società, che continua a crescere e a far parlare di sé grazie agli straordinari risultati ottenuti sul campo.”

L’ingresso di Rental & Versatility nel network della Dinamo Brindisi rappresenta un’ulteriore conferma della solidità del nostro progetto e dell’attrattività che il club sta esercitando sul tessuto imprenditoriale locale. Questa collaborazione pone le basi per un futuro di successi e soddisfazioni condivise.

Un ringraziamento particolare va al management aziendale di Rental & Versatility per la fiducia e il sostegno dimostrato. Siamo certi che insieme raggiungeremo nuovi traguardi, rafforzando il legame con il nostro territorio e portando avanti valori di crescita e ambizione.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi