I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 43enne del luogo, poiché all’alba del 2 settembre, controllato in una via del centro abitato alla guida della sua autovettura, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari presso l’ospedale di Brindisi, per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, l’uomo è stato sanzionato per guida senza patente poiché ritirata da altro organo di polizia.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e affidato a una ditta autorizzata.