Di seguito riportiamo integralmente ina interrogazione a risposta scritta e orale in Consiglio Comunale presentata dai consiglieri comunali Pasquale Luperti e Michelangelo Greco al Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi ed al Sindaco di Brindisi.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

premesso che

• In più occasione abbiamo chiesto all’ormai ex dirigente del settore Ambiente, avv. Mario Marino Guadalupi, documentazione relativa alla effettuazione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani:

• A tali richieste non sono mai state fornite risposte esaustive;

• Il mancato funzionamento del servizio di raccolta comporta inevitabilmente un maggiore costo della Tari a carico dei cittadini di Brindisi;

• In data 22 novembre 2024 il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza con cui la ditta Teorema (oggi AVR per l’Ambiente) veniva estromessa dalla gara d’appalto del 2023;

• Ad oggi, a distanza di due mesi e mezzo dalla sentenza ancora non si hanno notizie precise circa il subentro di una nuova azienda tra le partecipanti alla stessa gara;

considerato che

• La mancata applicazione di una sentenza definitiva comporta responsabilità individuali, così come chiare responsabilità patrimoniali per l’ente;

• Non si giustifica questa eccessiva perdita di tempo per il subentro, tanto più perché – per quanto ci risulta – non è stata ancora assunta alcuna decisione su chi dovrà prendere il posto della AVR per l’Ambiente;

• La ditta AVR continua a percepire il canone mensile pur non effettuando una lunga serie di attività inserite nel Capitolato d’appalto;

Interrogano

Il Sindaco per sapere:

• A che punto si trova la procedura di subentro della nuova azienda dei rifiuti;

• Se vengono effettuati controlli costanti – dall’insediamento della Teorema (oggi AVR per l’Ambiente) – sul numero di mezzi previsti in Capitolato d’appalto;

• Se vengono effettuati controlli sullo svolgimento di tutti i servizi inseriti nel Capitolato d’appalto;

• Se e quante sanzioni sono state applicate, in un anno e mezzo, alla ditta Teorema (oggi AVR per l’Ambiente);

• Se sono stati assunti provvedimenti – con invio di documentazione alla Procura della Repubblica e d alla Corte dei Conti – su eventuali danni provocati all’ente da scelte errate compiute da chi aveva responsabilità dirette.

Firmato

I consiglieri comunali Pasquale Luperti e Michelangelo Greco