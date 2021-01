HAPPY CASA BRINDISI-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: 74-73 (19-16; 35-44; 50-57; 74-73)

HAPPY CASA BRINDISI: Motta ne, Krubally 2 (1/3, 6 r.), Zanelli 5 (1/1 da 3), Visconti 5 (1/1, 1/2), Harrison 18 (1/5, 4/7, 13 r.), Gaspardo 15 (3/5, 3/4, 2 r.), Thompson 13 (3/6, 2/6, 3 r.), Guido ne, Bell (0/3, 0/3, 1 r.), Willis 9 (1/3, 1/5, 7 r.), Perkins 7 (1/9, 6 r.). Cattapan ne. All.: Vitucci.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Jovanovic ne, Martin 4 (2/6, 0/1, 6 r.), Pascolo 4 (2/2, 1 r.), Conti ne, Browne 18 (6/13, 1/7, 3 r.), Forray 2 (1/1, 0/1, 2 r.), Sanders 12 (4/8, 1/4, 2 r.), Mezzanotte ne, Morgan 19 (3/4, 4/6, 4 r.), Williams 2 (1/6, 3 r.), Maye 8 (0/4, 2/4, 7 r.). Ladurner 4 (2/2, 2 r.). All.: Brienza.

ARBITRI: Alessandro MARTOLINI – Christian BORGO – Mauro BELFIORE.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 12/19, Trento 7/7. Perc. tiro: Brindisi 25/65 (12/28 da tre, ro 15, rd 30), Trento 29/69 (8/23 da tre, ro 10, rd 28).

L’anno 2021 comincia al meglio per la Happy Casa Brindisi, al ritorno alla vittoria in campionato dopo due sconfitte consecutive. Il finale 74-73 premia una rimonta furente nel secondo tempo ai danni dell’Aquila Trento, a un passo dal colpo esterno fondamentale in chiave Final Eight. La squadra biancoazzurra consolida la seconda posizione in classifica con uno score di 20 punti alle spalle dell’Olimpia Milano.

In grande sofferenza nel primo tempo (35-44 dopo la tripla allo scadere di Sanders), Brindisi trova preziose energie dalla difesa concedendo solo 29 punti nella ripresa. Coach Vitucci abbassa il quintetto inserendo Visconti al posto di Bell e sul finire del terzo quarto la Happy Casa trova la chiave di volta per rivoltare un pesante gap di -13. Gaspardo si rivela MVP con una super prestazione da 15 punti con 6/9 al tiro e 3/4 dalla distanza in 18 minuti di impiego. La ciliegina sulla torta porta la firma di Harrison, decisivo con la tripla del sorpasso a 27” dalla fine, firmando la doppia doppia da 18 punti e 13 rimbalzi.

Trento si lecca le ferite per una partita condotta per larga parte della disputa, trascinata dai 19 punti di un positivo Morgan e dall’ex di turno Martin mastino in difesa. Il 7/20 di Browne al tiro condanna sul finale la squadra di coach Brienza.

Prossimo impegno domenica 10 gennaio in trasferta a Varese per l’ultimo turno del girone di andata. Palla a due ore 17:00 in diretta su Eurosport 2 ed Eurosport player.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi