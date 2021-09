“L’individuazione dei nuovi Corridoi Ten T e dei relativi porti core non può tagliare fuori l’intero Salento.

La previsione del solo corridoio Bari-Taranto, di fatto, esclude un corridoio altrettanto importante che è quello Bari-Brindisi-Lecce. Tutto ciò è inammissibile per le conseguenze penalizzanti per lo sviluppo dei territorio a sud di Bari sulla dorsale Adriatica e, quindi, per lo sviluppo della nostra città.

Accogliamo con favore e lo ringraziamo l’iniziativa del consigliere regionale Maurizio Bruno che, attraverso l’audizione in commissione regionale, pone con forza il tema dell’ampliamento della Rete Ten T da Ancona fino a Lecce, passando per Brindisi.

Su questo è importante una presa di posizione della Regione ma anche un’interlocuzione del Governo attraverso la nostra amministrazione e tutte le rappresentanze parlamentari del territorio, posto che il nostro Governo vede quasi tutte le forze politiche coinvolte

Su questo convocheremo al più presto un incontro con tutti i parlamentari del territorio per sostenere le ragioni della nostra città”, lo dichiara il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi.