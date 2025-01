Giunge dall’Enna il nuovo volto dell’US Città di Fasano, che presenta Anthony Barile, classe 2004, mancino, impiegabile sia come esterno offensivo che come trequartista.

Il calciatore dal doppio passaporto, canadese e italiano, rafforza dunque anche il reparto under, presentandosi in biancazzurro dopo le esperienze nelle giovanili del Boavista in Portogallo, ed in Serie D al Rotonda nella scorsa stagione ed in terra siciliana nella prima parte di questo campionato (collezionando complessivamente 56 presenze, 2 reti e 5 assist).

Queste le prime parole di Barile da tesserato del club di via Salvo D’Acquisto, per il quale potrebbe già esordire domenica prossima a Casarano: “L’anno scorso sono venuto a giocare contro il Fasano ed ho subito visto che si trattava di una società seria, con uno stadio affascinante e con tifosi caldi e appassionati. Per questo, quando ho ricevuto l’offerta di tornare a giocare nel Girone H e con la maglia di questa squadra, non potevo certo rifiutare. Non vedo l’ora di dare il mio contributo!”.

UFFICIO STAMPA CITTA’ DI FASANO