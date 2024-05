Si è conclusa con successo la fase elettiva dell’assemblea dell’Associazione Appia Traiana Francigena, durante la quale è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2024-2027. Michele Piccirillo è stato confermato alla guida dell’Associazione, mentre l’Arch. Ilaria Pecoraro assume il ruolo di Vice Presidente.

Il clima di collaborazione e condivisione che ha caratterizzato l’elezione ha permesso la presentazione di un ambizioso programma che impegnerà l’Associazione su molteplici fronti nei prossimi tre anni. Tra gli obiettivi principali, vi è la tutela e la promozione del percorso ufficiale della Via Francigena, riconosciuto nel “Programma degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa”, nonché il suo sviluppo come prodotto turistico emozionale ed esperienziale. In questo contesto, l’Associazione si impegna anche nella valorizzazione delle tappe 27 – da Torre Canne a Torre Santa Sabina e della “Tappa 36 – Variante – da Torre Canne a Torre Santa Sabina” della Via Francigena al fine di arricchire l’esperienza dei pellegrini e dei viaggiatori lungo il percorso. L’Associazione si impegna anche a sostenere progetti territoriali finalizzati a favorire la conoscenza e la fruizione della Via, con l’obiettivo di incrementare un turismo lento e sostenibile e valorizzare il ricco Patrimonio materiale e immateriale del territorio attraversato.

Il Presidente rieletto ha sottolineato i punti chiave del suo programma, focalizzandosi sul consolidamento dei rapporti con altre associazioni per promuovere azioni coordinate e incisive. La nostra associazione, affiliata agli “Amici della Via Francigena”, opera senza fini di lucro e dedica le sue attività al sostegno del più ampio progetto di valorizzazione delle Vie Francigene. La nostra proposta include una collaborazione più stretta con altre realtà del territorio, sia private che pubbliche, che condividano l’obiettivo della conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale legato alle vie di pellegrinaggio.

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:

Michele Piccirillo, Presidente

Arch. Ilaria Pecoraro, Vice Presidente

Maria Franca Mangano, Segretaria-Tesoriere

Marco Carani, Consigliere

Claudio Ciola, Consigliere

Antonella Golia, Consigliere

Maria Concetta Nacci, Consigliere

Giovanni Pannofino, Consigliere