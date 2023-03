Nelle scorse ore il Sindaco Antonello Denuzzo e Luigi Riso, Presidente del Banco Alimentare Puglia Onlus, hanno rinnovato il protocollo d’intesa per la fornitura di beni alimentari da distribuire ai francavillesi in situazione di fragilità economica.

L’accordo impegna l’Amministrazione Comunale a fornire supporto logistico e a consegnare gratuitamente la totalità dei prodotti che riceverà dal Banco.

Nel primo anno di collaborazione Francavilla Fontana è stata destinataria di circa 20 tonnellate di derrate, per un valore di circa 60 mila euro, che sono state stoccate e distribuite dal locale Comitato della Croce Rossa ad una platea di beneficiari indicata dall’Ufficio Servizi Sociali.

“Con questo accordo – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – si rafforza la nostra collaborazione con il Banco Alimentare per fornire beni di prima necessità da distribuire all’utenza che vive situazioni di difficoltà economica e sociale.”

Il banco alimentare si occupa in particolare del recupero delle eccedenze prodotte dalla filiera alimentare e della successiva distribuzione gratuita ad Enti e associazioni impegnate nel sociale. Il processo di recupero dei beni, oltre ad essere una fonte di aiuto concreta, rappresenta un vantaggio per le aziende che possono contenere i costi di stoccaggio e di smaltimento.

Attualmente a beneficiare del pacco alimentare sono circa 200 famiglie in situazione di difficoltà economica certificata dall’indicatore della situazione economica equivalente, cui si aggiungono circa 80 nuclei familiari che vivono una fase di momentanea difficoltà economica.

“La pandemia – conclude il Sindaco Denuzzo – ci ha insegnato l’importanza della pianificazione e dell’inclusione. Per questo abbiamo intrapreso un percorso di sostegno capace di coinvolgere e rendere protagonisti le realtà del terzo settore e tanti cittadini che dedicano il proprio tempo libero a favore della comunità. Ringrazio ognuno di loro per l’amore che dimostrano per la Città e per l’attenzione verso i più fragili.”

Comune di Francavilla Fontana