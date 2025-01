Ripartono i workshop e gli eventi diffusi del progetto “Un Tre Sei Casa” a San Pancrazio Salentino presso il Centro Polivalente “Insieme per Crescere” con il workshop il 13 gennaio e lo spettacolo teatrale “Come SeMe” a cura di Kuziba Teatro il 17 gennaio

Dopo le vacanze natalizie riprende il programma degli eventi promossi nell’ambito del progetto “Un Tre Sei Casa”, a cura del consorzio Elpendù, la cooperativa Cresciamo Insieme e l’ARCI Brindisi, diffusi in tutto il territorio dell’Ambito di Mesagne (BR4).

I prossimi appuntamenti saranno a San Pancrazio Salentino, presso il Centro Polivalente “Insieme per crescere” sito in Via Monsignor Lacarra n. 4.

Si parte lunedì 13 gennaio alle ore 17.00 con il workshop a cura di Claudia Signoretti rivolto a genitori, insegnanti, educatori, dedicato alle azioni in favore dell’integrazione e del multiculturalismo.

A seguire, venerdì 17 gennaio alle ore 17.00, avrà luogo lo spettacolo “Come SeMe” a cura di Kuziba Teatro, un viaggio poetico attraverso un racconto gestuale e ritmico, fatto di suoni e una manciata di parole.

Tutte le attività sono libere e gratuite, previa prenotazione al numero 320 8698 924, ed inserite nel progetto “Un Tre Sei Casa”, finanziato dall’impresa sociale “Con i bambini” attraverso l’avviso “Prima Infanzia 2020 – Comincio da zero (REGIONALI)”, con l’obiettivo di strutturare servizi integrativi per la fascia di età 0-6 anni e fornire supporto educativo e sociale attraverso attività polifunzionali, innovative e itineranti.

Per info e prenotazioni

3208698924

ARCI Comitato Territoriale Brindisi

Via Sant’Antonio, 4 – 72027 San Pietro Vernotico (BR)