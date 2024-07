Vincenzo Albano ha aperto una petizione on line per sollecitare i lavori di riqualificazione di Piazza del Salento, una delle piazze storiche di Brindisi situata nel popoloso quartiere Commenda.

Tutti i cittadini possono firmare la petizione firmando qui: https://www.petizioni.com/riqualifichiamo_piazza_del_salento

(per garantire la serietà della raccolta firme ed evitare duplicazioni e mendacità delle sottoscrizioni sarà chiesta la conferma del proprio assenso tramite e-mail)

Di seguito il testo della petizione che sarà inoltrata al Sindaco di Brindisi, all’Assessore ai Lavori Pubblici, ai Consiglieri Comunali

Oggetto: lavori di riqualificazione Piazza del Salento.

I sottoscritti cittadini di Brindisi vi trasmettono la presente petizione, affinché possiate finalmente disporre un intervento di riqualificazione di Piazza del Salento, per porre fine al degrado e al grande disagio vissuto da moltissimo tempo dagli abitanti della Commenda.

Il luogo dove poter coccolare la propria anima e sentirsi vivi e felici di poter consumare il proprio tempo, la noia e qualche chiacchiera in tranquillità, in compagnia dei ragazzi, degli amici e delle amiche di una vita, al riparo delle tante amarezze e dei problemi della vita, non esiste più.

Lo scenario è desolante. Pavimento della piazza danneggiato in moltissimi punti, numerosissime buche e rigonfiamenti; Moltissime piastrelle divelte, altre lesionate, inclinate, che causano seri problemi equilibrio. Panchine danneggiate, altre eliminate da tempo e mai ricollocate sul posto. Fontana centrale ricoperta completamente di melma. Fontanina dell’acqua non funzionante. Ma anche, cordoli dissestati, asfalto della carreggiata delle strade circostanti la piazza danneggiato, con diverse buche.

Una vera e propria insidia che si è aggravata nel tempo e che costituisce un’offesa al decoro urbano, ma anche un serio pericolo in quanto può causare rovinose cadute, con conseguenti danni fisici a quei temerari che, incuranti del pericolo, si avventurano a frequentarla.

In diverse circostanze abbiamo segnalato questa situazione, senza trovare all’interno dell’amministrazione un interlocutore attento, che abbia avuto il tempo e la capacità di risolvere il problema

Considerato che l’Amministrazione comunale, nel passato ha disposto interventi di riqualificazione di altre piazze del rione Commenda, chiediamo che un analogo provvedimento sia finalmente adottato per la nostra piazza, restituendoci quello spazio sociale e il diritto di recuperare quei momenti felici, di poter vivere appieno i nostri luoghi, di poterne riassaporare il respiro.

Certi della vostra considerazione e del vostro intervento.

Distinti Saluti

I cittadini

Per firmare clicca qui:

