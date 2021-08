I Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per truffa in concorso una 30enne di Letojanni (ME), una 36enne e un 35enne entrambi di Catania. In particolare, i tre, in concorso tra loro, dopo aver messo in vendita un “Ipad pro” su un sito internet di vendite online al prezzo di euro 650,00, hanno riscosso la somma richiesta mediante transazione su postpay intestata alla 36enne, senza poi spedire la merce all’acquirente, 38enne da brindisi, il quale ha presentato denuncia–querela il citato Comando Arma.