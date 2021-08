A Fasano, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per rissa aggravata e danneggiamento aggravato un 43enne, una 37enne, un 40enne e un minore, tutti del luogo. In particolare, i predetti, nel tardo pomeriggio del 31 luglio scorso, in località Cocolicchio, sulla pubblica via, si sono resi protagonisti di una rissa, scaturita per futili motivi verosimilmente connessi con un pregresso litigio tra minori appartenenti alle due famiglie coinvolte, a seguito della quale il 43enne e il 40enne hanno riportato alcune lesioni al volto non refertate, nonché il danneggiamento delle rispettive autovetture di proprietà, provocato da reciproci tamponamenti durante la marcia.