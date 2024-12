Rosa Savoia è la nuova segretaria generale dello Spi Cgil Brindisi. L’ha eletta l’Assemblea generale, riunitasi a Mesagne, su proposta del segretario generale dello Spi Puglia Michele Tassiello.

La neosegretaria raccoglie il testimone da Michela Almiento a scadenza di mandato.

Rosa Savoia, brindisina, classe 1960, proviene dal mondo della scuola nel quale ha mosso i primi passi come Rsu.

Dal 1999 è iscritta all’Flc Cgil (la categoria dei lavoratori dell’istruzione e dell’università). Specializzata nel sostegno è rimasta in cattedra all’istituto comprensivo “Centro” di Brindisi fino alla pensione, pochi mesi fa. Nel 2008 entra nella segreteria della Flc Cgil Brindisi (con delega all’organizzazione) e dal maggio 2012 fino al 2020 ricopre il ruolo di segretaria generale. Contemporaneamente nel luglio del 2019 è stata eletta segretaria generale della Flc Lecce. Negli ultimi due anni, ha fatto parte della segreteria regionale della categoria.

Nella sua ultima relazione Michela Almiento ha fatto il punto su questi anni trascorsi alla guida brindisina della categoria.

“È stata un’esperienza che mi è servita per conoscere fino in fondo il valore che il sindacato pensionati ha all’interno della nostra Organizzazione. Occuparsi dei pensionati significa rispettarne la storia individuale e riconoscerne allo stesso tempo la voglia di continuare a fare per sé o per gli altri cogliendo i bisogni. È per questo che lavoriamo ogni giorno: per l’invecchiamento attivo e la garanzia dei diritti universali sia sul versante sociale che sanitario. La sfida dello Spi Puglia di tornare nelle piazze, di stare tra la gente è a mio avviso, il modo più adeguato per svolgere attività sindacale, non autoreferenziale ma capace di misurarsi con i continui cambiamenti. Passo quindi il testimone – ha concluso Almiento – ma continuo il mio impegno da militante, con l’auspicio di condividere obiettivi e lotte per ottenerli, sempre a difesa dei più deboli, senza mai rassegnarsi alle ingiustizie e alle disuguaglianze”.