Sempre più inquietanti gli attacchi alla Piscina Comunale di Sant’Elia.

Puntuali alla vigila della pubblicazione di un bando sia esso per la vendita o l’affidamento si ripetono atti di distruzione della piscina.

Non sono evidentemente atti vandalici, come già negli scorsi anni avevamo denunciato alle forze dell’ordine e pubblicamente.

Sono atti intimidatori, di chi non vuole che la piscina riapra con procedure chiare e trasparenti.

Questa convinzione ne esce oggi rafforzata dopo TRE ANNI di bandi deserti , ben 5 bandi e continui raid distruttivi e intimidatori denunciati agli inquirenti.

Non devono passare, questo metodo MAFIOSO, deve essere sconfitto.