A San Pancrazio Salentino, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da un 35enne del luogo, hanno denunciato in stato libertà un 22enne di Torre Santa Susanna, per furto in abitazione. In particolare, il giovane, in correità con un altro soggetto in via di identificazione, dopo essersi introdotti in un terreno di proprietà del querelante, hanno asportato un barbecue, un contenitore in plastica per raccolta di acqua da 5 quintali, due panchine in legno e due altalene in ferro. L’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza presente ha permesso l’identificazione del responsabile.