I militari della Stazione Carabinieri di Cellino San Marco, al termine degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di un 30enne del luogo, per furto aggravato di una bicicletta, tipo mountain bike. In particolare, i militari, allertati telefonicamente dell’avvenuto furto della bicicletta che era stata lasciata in sosta all’esterno di un esercizio commerciale, hanno rintracciato l’uomo alla guida del velocipede. La bicicletta è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.