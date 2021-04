Nella mattinata odierna, durante mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei furti e dei reati predatori in genere, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Mesagne, a seguito di approfonditi accertamenti, rinveniva un ciclomotore di Poste Italiane, oggetto di furto, con ancora a bordo tutta la corrispondenza.

In particolare, verso le ore 11:00 veniva segnalato il furto di un ciclomotore Piaggio Liberty di Poste italiane avvenuto ai danni di un postino nel mentre distribuiva la corrispondenza nelle vie di Mesagne. Immediate partivano le ricerche da parte della Squadra Volante e degli uomini della polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. di Mesagne che in pochissimi minuti, dopo aver presidiato tutte le vie di uscita della città, riuscivano ad individuare e rinvenire il ciclomotore di Poste Italiane occultato in un agro nella prima periferia della città di Mesagne con ancora tutta la corrispondenza all’interno.

Lo scooter e tutta la corrispondenza veniva riconsegnata a personale di Poste Italiane, mentre la polizia giudiziaria nell’immediatezza dell’evento raccoglieva tutti gli indizi utili per addivenire all’autore del furto, che per il fulminio intervento delle Forze dell’Ordine non ha avuto il tempo di sottrarre la cospicua corrispondenza conservata sul mezzo di Poste Italiane.