Tutto pronto: l’amministrazione comunale di Carovigno invita i cittadini al primo Open Day dedicato alla scoperta dei lavori in corso nell’ex convento del Soccorso. Sabato mattina, 1° giugno, sarà possibile visitare il cantiere e conoscere i dettagli dei lavori in corso. L’appuntamento è fissato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30.

“Muniti di elmetto, sarete accompagnati dalle guide dell’Associazione ‘Le Colonne’ alla scoperta dell’ex Convento dei Padri Carmelitani” – afferma il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti. “Questo complesso monumentale, sorto nel 1588, è un’opera parte del nostro programma elettorale e ora siamo a buon punto della sua completa realizzazione. Invitiamo tutti i cittadini che lo desiderano a partecipare a questa iniziativa.”

Anche l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Carovigno, Tony Camporeale, invita tutti a partecipare: “L’Open Day al cantiere è l’occasione in cui il Comune di Carovigno apre ai cittadini le porte dell’ex convento dei Padri Carmelitani, oggetto di un importante intervento di recupero. Ricordiamo che l’imponente edificio, costruito a partire dal 1588, è arrivato ai nostri giorni in condizioni critiche e in stato di abbandono, quasi anonimo e completamente sconosciuto alla nuova generazione. L’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno dedicare una giornata alle visite, nonostante i lavori non siano completati, per assecondare la crescente curiosità nella comunità e per sensibilizzare, soprattutto i giovani, a comprendere il valore storico e architettonico di questo edificio, che presto diventerà un presidio della cultura e della socialità.”

Il recupero del bene è frutto della collaborazione tra il Comune di Carovigno, con il supporto del vicesindaco arch. Toni Camporeale, la Regione Puglia, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (province di Brindisi e Lecce), e i progettisti Armando Coppola, Valerio Bartolo, Ayroldi Angelo srl.