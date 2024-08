Una serata dedicata al Tango argentino, sabato 10 agosto, ore 20:00, sotto il cielo stellato del suggestivo Chiostro del Museo Ribezzo di Brindisi – Piazza Duomo 7, promossa da Regione Puglia – Polo BiblioMuseale di Brindisi, Teatro Pubblico Pugliese, Società Santa Teresa Spa.

Il cantante argentino Diego Hernan, famoso in tutto il mondo per la sua voce, accompagnerà il pubblico in un viaggio che racconta il tango argentino dalle origini ai giorni nostri. Ne ripercorrerà la storia, con aneddoti e testi delle canzoni, alternati a momenti canori di brani particolarmente rappresentativi e famosi, noti anche ai non “addetti ai lavori”.

I passi di danza di Ilaria Caravaglio – Associazione “Tango Levante” e Michele Lobefaro, coppia di ballerini professionisti, coinvolgeranno i presenti, anche meno esperti, in un flashmob tanguero.

Il Tango argentino è dal 2009 Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, perché “rappresenta e promuove la diversità culturale e il dialogo”.

Studi scientifici confermano gli importanti effetti terapeutici di questa danza sull’essere umano: fisici – migliora la postura, l’agilità, la salute cardiaca ma anche psicologici – ballare, ancor più abbracciando, produce endorfine migliorando l’umore, l’energia vitale, la concentrazione e riduce lo stress, probabilmente l’effetto più prezioso nella frenetica società contemporanea.

L’ingresso nel Museo Ribezzo sarà libero. Info: 0831544257

La cittadinanza tutta è invitata.

