Sarà l’Auditorium del Castello Normanno-Svevo di Mesagne ad ospitare il corso per la Formazione Professionale Continua dei Giornalisti sul tema “Donazione Organi e Testamento Biologico: la comunicazione nella fragilità del fine vita”, in programma sabato 14 maggio 2022 a partire dalle ore 9.

L’incontro gode del patrocinio di Asl Brindisi e Comune di Mesagne, che ha scelto di inserirlo nel calendario di iniziative del comune messapico Maggio delle legalità 2022 “Germogli di legalità” ed è promosso dal Gruppo Comunale AIDO – Associazione Italiana per la donazione di Organi, Tessuti e Cellule “Marco Bungaro” di Brindisi su proposta del giornalista brindisino Nico Lorusso, con l’obiettivo di diffondere a quanti si occupano tutti i giorni di comunicazione e conoscenza, il sistema che è alla base della donazione organi sia in ambiente ospedaliero che territoriale, fornire dettagli sulla comunicazione sociale attivata in tema di donazione e trapianto e discutere sulle implicazioni etiche e psicologiche alla base della scelta di diventare in vita un donatore di organi, tessuti e cellule evidenziando le problematiche vissute dai familiari chiamati a decidere per chi non si è mai espresso in vita. Ad essere trattate dai professionisti chiamati a relazionare, anche le modalità per stilare, depositare e far valere le proprie DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento, il cosiddetto Testamento Biologico.

Il corso, al quale sono stati invitati il Direttore Generale ASL Brindisi Flavio Roseto e il Direttore Sanitatio ASL Vito Campanile, sarà introdotto dai saluti istituzionali del Sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli e moderato dal giornalista e Responsabile Comunicazione AIDO Brindisi Nico Lorusso. Relazioneranno la Dott.ssa Francesca Andriola responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Mesagne, il Comm. Vito Scarola Vice Presidente nazionale AIDO, la Dr.ssa Ada Patrizia Patrizio medico coordinatore per la donazione Organi Ospedale “Perrino” di Brindisi, la Dr.ssa Grazia Bellanova medico nefrologo, il Dott. Dario Marasciulo Vice-Presidente AIDO Brindisi, il Prof. Giuseppe Neglia, Presidente AIDO Regione Puglia e la Dott.ssa Roberta Marseglia testimonial AIDO Brindisi sul trapianto.

AIDO Brindisi ed il giornalista Nico Lorusso, sullo slancio dei dati del rapporto realizzato dal Centro Nazionale Trapianti che ha registrato l’aumento del 3% delle donazioni di organi in Italia con il raggiungimento nell’anno 2021 della percentuale record del 68,9%, hanno ripreso un percorso partito proprio da Brindisi cinque anni fa. Nel giugno 2017, infatti, gli stessi organizzatori promossero il primo corso in assoluto per giornalisti della provincia brindisina, che valse ad AIDO Brindisi il Primato Nazionale tra tutti gruppi italiani per l’organizzazione di un incontro valido per la formazione professionale continua degli Operatori dell’Informazione.

In un momento storico come questo, in cui la percentuale di “sì” alla donazione di organi nei dati certificati dall’ultima edizione dell’Indice del Dono rappresenta la più alta mai raccolta in un anno, poter contare sul prezioso apporto di chi è impegnato ad informare giornalmente i cittadini è fondamentale affinché l’argomento base della mission di Aido sia raccontato in maniera corretta in tutti i suoi aspetti.

Ufficio Comunicazione A.I.D.O