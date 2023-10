La chiusura del ciclo produttivo dei rifiuti è una strategia fondamentale per affrontare la crescente crisi ambientale. È un processo che richiede la partecipazione attiva di individui, aziende e governi e solo attraverso la riduzione, il riuso, il riciclo e la valorizzazione energetica possiamo raggiungere un’economia circolare e costruire un futuro sostenibile..

In tutto questo si colloca il Gruppo Co.Re.P.A. ( Co.Re.P.A. srl e Consorzio Stabile Co.Re.P.A.) che ha posto al centro della propria Mission la chiusura del ciclo produttivo dei rifiuti con uno specifico focus sull’innovazione tecnologica per far si che il rifiuto non sia più solo un “qualcosa da buttare”, ma una specifica risorsa per la produzione di energia e di materia prima seconda con innegabili benefici per l’ambiente e per l’economia dei territori.

Come primario operatore economico, quindi, abbiamo ritenuto opportuno organizzare il convegno

La chiusura del ciclo produttivo dei rifiuti

“Sottoprodotti non più rifiuti”

La Puglia, laboratorio di eccellenza in Europa

che si terrà il giorno 14 ottobre a Fasano, dove assieme a molte aziende del settore ambiente, desideriamo fornire un tavolo di confronto fra aziende e mondo politico.

Gli operatori del settore, infatti, da tempo manifestano le criticità che sono sotto gli occhi di tutti ma che non possono più essere sottaciute in attesa di qualche intervento salvifico esterno: il Gruppo CO:RE.P.A. infatti, ritiene che vi sia un’unica strada virtuosa da seguire che è quella rappresentata da una sorta di sinergia fra mondo politico ed aziende in ottica trasversale, ma accomunata dal desiderio di perseguire il “bene comune” per la preservazione dell’ambiente in un’ottica di economia circolare e circolante virtuosa.

I Relatori, quindi, non solo illustreranno alcune soluzioni possibili, ma cercheranno anche di fornire soluzioni concrete per la realizzazione di interventi innovativi ad alto valore aggiunto.

Parteciperanno inoltre, come da Patrocinio già ricevuto, il Presidente della Provincia di Brindisi ed il Sindaco del Comune di Fasano, oltre ad altri sindaci ed amministratori comunali di altri Comuni della Puglia, oltre che della Basilicata, della Calabria, Molise, Sicilia, Lazio e campania, senza dimenticare numerosissime aziende pugliesi.

Sarà quindi un piacere ritrovarci tutti il giorno 14 ottobre 2023, alle ore 17,00 c/o PARK HOTEL SANT’ELIA – Via Zoosafari , Fasano (BR).

CO.RE.P.A. S.R.L.