Si è celebrata domenica 8 Ottobre la Giornata Nazionale della Persona con la Sindrome di Down 2023. Come ogni anno AIPD Brindisi ha partecipato alla ricorrenza organizzando dei banchetti di sensibilizzazione sulla Sindrome di Down, oltre a diversi mercatini per la distribuzione dell’ormai rinomato “Cioccolato Solidale” presso alcune postazioni dislocate sul territorio. Quest’anno, nello stesso mese, AIPD ha voluto collaborare con l’Associazione Brindisi Tabernacle, realtà con cui coopera già da più di un anno, attraverso l’organizzazione di una importante raccolta alimentare destinata a sostenere le famiglie più bisognose della città.

Con l’occasione vuole mobilitare i cittadini a recarsi presso i supermercati coinvolti nell’iniziativa e donare, ricordando che unendo le forze tutto è più facile.

Da tempo infatti l’AIPD cerca di infondere il principio secondo il quale anche le persone con disabilità, se adeguatamente sensibilizzate e sostenute, possono fare qualcosa per gli altri, ed in questo caso dedicheranno un’intera giornata a raccogliere beni alimentari e per l’igiene destinati ad aiutare le persone in difficoltà. Al termine della giornata sarà organizzato un momento di convivialità con i volontari di Brindisi Tabernacle, durante il quale saranno realizzati i pacchi alimentari da donare alle famiglie bisognose.

Ci auguriamo dunque un’affluenza numerosa Sabato 14 Ottobre dalle ore 9.00 alle 13.00 presso i seguenti supermercati:

• Sisa Bozzano

• Dok Bozzano

• Dok Sant’Angelo

• Big Market di Paolo Valente

• Conad Viale Aldo Moro