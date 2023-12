Sabato 16 dicembre p.v., in collaborazione con il dirigente del centro trasfusionale dell’Ospedale A. Perrino di Brindisi, Dott.ssa Antonella MICCOLI, e grazie alla mediazione del Dott. Teodoro ROMANO, i Consiglieri Comunali, Cesare MEVOLI e Diego Rachiero, in sintonia con il Sig. Sindaco Giuseppe MARCHIONNA e con il Presidente del Consiglio Comunale Gabriele ANTONINO, hanno organizzato una giornata di donazione presso il reparto, aperta a tutti gli Assessori e Consiglieri, con la eventuale partecipazione di parenti ed amici.

La giornata di mobilitazione dei “rappresentanti del Popolo”, che vedrà la presenza del massimo rappresentante della asl Br/1, Direttore generale Dott. Maurizio DE NUCCIO, assume una valenza morale di alto profilo, soprattutto con l’approssimarsi delle festività natalizie, e vuole essere un esempio di buone prassi, con la speranza che il loro operato possa fungere da “ contagioso esempio” per tutta la cittadinanza, alla quale sarà riportata nei prossimi giorni ampia documentazione sul bisogno di plasma richiesto dai vari reparti, assolutamente superiore rispetto alle disponibilità rivenienti dalle donazioni, nonostante l’ottimo operato del mondo associazionistico, Avis su tutti.

Cesare MEVOLI

Diego RACHIERO

Consiglieri Comunali