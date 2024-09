San Vito dei Normanni Città della Pace, con il patrocinio della Pontificia Università Gregoriana, dell’Università del Salento, della Comunità di Bose e della Fondazione Don Tonino Bello di Alessano, ha organizzato per sabato 21 settembre prossimo un convegno internazionale di studi sul tema «Attualità del pensiero di Lanza del Vasto, Maestro di non violenza e dialogo». Il convegno è in programma a partire dalle ore 17,30 nel Chiostro dei Domenicani (via Mazzini 2) con i promotori dell’evento, che fanno rilevare come «il messaggio pacifista e non violento di Lanza del Vasto è sicuramente di grande attualità e se ne parla in questa occasione con i maggiori conoscitori del suo pensiero, provenienti dalla Pontificia Università Gregoriana e dalla Facoltà Teologica Meridionale in Napoli. La presenza di relatori della Università del Salento, della Console Onoraria del Guatemala, della Organizzazione delle Nazioni Unite, della Fondazione Don Tonino Bello e della Comunità Monastica di Bose – aggiungono – garantisce un confronto calato nella attualità e ricco di spunti per iniziative future sul nostro pensatore e sulla bruciante problematica della pace/non violenza».

Così sabato 21 settembre, i lavori saranno aperti dal sindaco della Città, Silvana Errico; dal Direttore Global Service Onu in Brindisi, Giovanna Ceglie; dal Direttore del Centro Studi interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana, Ambrogio Bongiovanni.

Si entrerà quindi nel vivo del convegno su «La figura di Lanza del Vasto tra teologia e pacifismo». Moderati dal prof. Angelo Paradiso, sono previsti gli interventi di Giandomenico Piacentino (Comunità Monastica di Bose, Ostuni) su «La spiritualità di Lanza del Vasto»; del già citato prof. Ambrogio Bongiovanni su «Il dialogo interreligioso nel pensiero di Lanza del Vasto» e del prof. Paolo Trianni (Professore Incaricato Associato Pontificia Università Gregoriana), su «Non-violenza nel pensiero di Lanza del Vasto».

La discussione e la lettura di poesie di Lanza del Vasto a cura di studenti delle comunità scolastiche di San Vito dei Normanni, accompagnati alla chitarra dal M° Marco De Luca, aprirà la strada alla tavola rotonda sulle iniziative future che, moderata dalla prof. Rosa Parisi dell’Università del Salento, vede partecipanti il sindaco di San Vito dei Normanni, Silvana Errico; il Direttore Global Service Center, ONU, Brindisi, Giovanna Ceglie; il Console Onorario Guatemala in Brindisi, Claudia Barrientos; il prof. Sergio Tanzarella (Docente Ordinario Facoltà Teologica Italia Meridionale, Sez San Luigi, Napoli) e il

Presidente Fondazione Don Tonino Bello di Alessano, Giancarlo Piccinni.

«Il Convegno non è un’iniziativa estemporanea, ma è nel solco del cammino di San Vito dei Normanni, Città della Pace, che avverte la responsabilità di aver dato i natali a Shantidas Giuseppe Lanza del Vasto – ha dichiarato il sindaco Silvana Errico -. Siamo consapevoli dell’onore e dell’onere di questo compito e il nostro esserci fatti presenti in occasione dello scorso G7 in Puglia proprio sui temi della pace attraverso un messaggio inviato e riscontrato dal Santo Padre ed un messaggio inviato al Governo italiano indica che ciascuno, nell’ambito delle responsabilità proprie, deve sentirsi impegnato nel percorrere sentieri di pace, educandosi ad essa».