Mentre procede la vendemmia tra le vigne di Tenute Lu Spada in Contrada Cillarese, il programma di iniziative avviato nel luglio scorso e che con grande successo ha stabilito un rapporto tra città e campagna, si arricchisce di un nuovo emozionante evento.

Sabato 25 Settembre a partire dalle ore 18.00, i vigneti delle Tenute al tramonto ospiteranno il concerto al pianoforte a 4 mani del duo Dibattista-Liso.

Il Duo Gemma Dibattista e Marilena Liso si è subito imposto all’attenzione del pubblico e della critica per l’esemplare fusione delle loro qualità musicali e, pur provenienti da esperienze solistiche diverse, hanno dato vita a una coppia artistica dal 1987. Il duo è subito risultato vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali esibendosi sui più importanti palcoscenici. Di seguito il programma delle esecuzioni del duo: M. NODARI : Emoticon; O. RESPIGHI : I pini di Roma; C. DEBUSSY : Claire de lune; M. MARVULLI: Souvenir; G. VERDI: Brindisi dalla Traviata Dopo il concerto, in collaborazione con La Locanda degli Spilusi, ci sarà un assaggio dei vini biologici di Tenute Lu Spada e di: Involtini di carpaccio di black angus affumicato con vellutata al pistacchio, Ravioli al cacio e pepe fritti con guanciale croccante, Fagottini di melanzane alla parmigiana, Scrocchiarella con stracciatella, pomodoro giallo e coppa di Martina, Riso patate e cozze.

Il concerto chiude il programma estivo delle Tenute e si svolge durante le giornate della vendemmia delle uve di Negroamaro che quest’anno darà come sempre ottimi risultati in bottiglia.

I soci ed i collaboratori accoglieranno gli ospiti, illustreranno l’andamento della vendemmia, le caratteristiche delle varietà dei vitigni coltivati con pratiche biologiche e i vini delle annate passate in degustazione per la serata.

Prezzo a persona: 25 euro prevede assaggio dei vini ed un ticket per il food. Prenotazione obbligatoria tramite link: https://www.tenuteluspada.it/prodotto/in-vino-musica-sunset-wine-and-piano/

Green pass obbligatorio

SOC.AGRICOLA A.R.L. TENUTA LU SPADA