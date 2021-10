Una manifestazione pubblica per dire NO all’utilizzo dell’ex delegazione Casale quale centro di accoglienza migranti si terrà sabato 16 ottobre alle ore 11 presso la ex delegazione comunale di via Andrea Bafile.

Ad organizzarla il Comitato spontaneo Casale, l’Associazione Periferia, il Comitato spontaneo Villaggio Pescatori, il Comitato Sciaia Materdomini che in una nota stampa sottolineano che “a nessuno sarà consentito derubricare la vicenda a forme di intolleranza o peggio razzismo. Non sono bastate oltre 2500 firme raccolte tre anni fa per fermare questa scelta dell’Amministrazione Comunale non in linea con quanto il sindaco Rossi asseriva in campagna elettorale allorquando prometteva di destinare ai comitati di quartiere locali in disuso come le ex delegazioni comunali”