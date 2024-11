Sarà un fine settimana all’insegna di una delle più ammirate discipline olimpiche, quello che si apre a San Vito dei Normanni (Brindisi) sabato 16 novembre prossimo. Nell’ambito del progetto «SportLab24», promosso dall’Amministrazione comunale con il consigliere delegato allo Sport, Luciano Cavaliere, il Palazzetto dello Sport “F. Macchitella” ospita il 2° turno dell’Open Weightlifting Challenge, gara regionale di pesistica olimpica, organizzata assieme alla Fipe Puglia.

Sono iscritti alle gare 237 atlete ed atleti e, fra dirigenti delle società sportive partecipati, arbitri e funzionari della Federazione, sono attesi nella Città un migliaio di persone con gli appassionati di questa disciplina, che si spostano di settimana in settimana nei vari luoghi che ospitano le gare.

Il sabato sono in gara, distinte secondo il peso, le diverse categorie giovanili maschili e femminili a partire dagli under 13 ed under 15, proseguendo con gli under 17 e gli under 20; domenica 17 novembre, invece, spazio riservato alle categorie seniores maschili e femminili.

«L’intero territorio regionale è interessato a questa manifestazione – ha spiegato il consigliere delegato allo Sport, Luciano Cavaliere -: verranno a San Vito società sportive ed atleti da ogni angolo della Puglia perché a seguito di questa gara alcuni di loro staccheranno il biglietto per le competizioni nazionali. Ospitare una disciplina olimpica, che va crescendo di mese in mese per numero di persone che ad essa si avvicinano e si appassionano, è una occasione importante perché così prosegue un percorso di educazione ed inclusione, principi alla base del progetto “SportLab”, che stiamo attuando nel corso di questi mesi».

«Il Comitato regionale della Federazione pesistica è davvero emozionato di questa grande opportunità offerta dalla Città di San Vito dei Normanni di portare una gara regionale di altissimo livello nel PalaMacchitella – ha detto il presidente regionale Fipa, Gaetano Martiriggiano -. Più di duecento atleti divisi nelle diverse categorie daranno vita a un grande spettacolo di sport legato alla pesistica olimpica, che ha portato una medaglia di bronzo all’Italia, a Parigi 2024, con Nino Pizzolato. Siamo uno sport in crescita, soprattutto in Puglia, con 6/700 affezionatissimi praticanti e che intendiamo far crescere in provincia di Brindisi. L’obiettivo è quello di portare questa disciplina in ogni provincia della Puglia e qui sento di ringraziare, oltre all’Amministrazione comunale il nostro tecnico, LuIgi Sacchi, che in maniera generosa ci sta aiutando per far sì che la manifestazione di San Vito sia la più coinvolgente possibile».

«La bontà del progetto “SportLab24” promosso dall’Amministrazione comunale ha ottenuto il sigillo dal ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi che ha conosciuto la vivacità e le capacità di questa Città attraverso il “Gala dello Sport” – ha concluso il sindaco Silvana Errico -. Ora bisogna proseguire con sicurezza e lungimiranza lungo questo percorso: abbiamo tutte le carte in regola perché San Vito continui ad essere realtà inclusiva anche nel mondo dello sport».

Per le gare del 2° turno dell’Open Weightlifting Challenge, il Palazzetto dello Sport “F. Macchitella” accoglierà gli spettatori dalle ore 8.00 alle ore 19.00 di sabato 17 e domenica 17 novembre prossimi.