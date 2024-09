Continuano gli eventi previsti dal Comune di Brindisi tramite la rassegna denominata “BRINDISI … di fine estate” con 2 imperdibili appuntamenti in programma in questo week end.

Sabato dalle ore 20.00 in pieno Centro Storico nella cornice del cortile dell’ex Convento delle Scuole Pie conosciuto anche come Corte degli Artigiani andrà in scena la NOTTE DELLE CANDELE il format che prende ispirazione dai più famosi CandleLight che farà immergere gli avventori in un atmosfera unica quella di una location interamente ed esclusivamente illuminata da 1000 Candele, il tutto nel mentre si esibiranno in live gli ALBA DUO , a seguire in dj set LUCA GIANNONE e con gli spettacoli dell’artista LINDA SAMIR. In loco anche le specialità enogastronomiche offerte da TASCHINO e WINE NOT.

