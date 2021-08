Martedì 24 agosto 2021, alle ore 21, in piazza Marconi, il sindaco consegnerà un attestato di riconoscimento a tutto il personale medico, infermieristico e associativo che ha dato il proprio contributo professionale ed umano durante i difficili mesi della pandemia da Covid-19. Seguirà il concerto della Filarmonica Orchestra diretta da Margherita Apruzzi

“Il ringraziamento della Comunità di San Michele Salentino è rivolto a chi, nel periodo dell’emergenza sanitaria e durante le operazioni vaccinali, ha agito con solidarietà, cura, responsabilità, contribuendo a creare un senso di comunità, con il solo fine di tutelare la persona e la vita.”

Così il sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini, annuncia per martedì 24 agosto 2021, alle ore 21, in piazza Marconi, una serata-evento durante la quale consegnerà un simbolico riconoscimento ai medici, infermieri e alle associazioni che, a vario titolo e ciascuno per il proprio ruolo, hanno contribuito a supportare il Comune durante l’emergenza pandemica e le settimane dedicate alla vaccinazione anti Covid.

“Gesti gratuiti ma fondamentali per trovare supporto, conforto nel momento in cui questo virus invisibile aveva preso il sopravvento sulla nostra vita e sulla nostra libertà – continua Allegrini – e per questo abbiamo pensato ad una serata durante la quale leggere pubblicamente i nomi di chi ha sostenuto il proprio paese. Un appuntamento particolarmente sentito e significativo, considerato che anche San Michele Salentino ha vissuto l’incubo Covid-19 che, purtroppo, ha portato via tanti concittadini.”

La serata sarà un susseguirsi di emozioni grazie, anche, alla partecipazione della “Filarmonia Orchestra” diretta dal Maestro Margherita Apruzzi di San Michele Salentino. La formazione musicale, forte di una trentina di elementi, unione dei classici archi, fiati e ottoni, è, insolitamente, impreziosita da pianoforte, fisarmoniche, batterie, basso elettrico e chitarra. Proporrà brani di musica leggera, pop, passando per i classici napoletani e le colonne sonore.

L’orchestra, nata nel 2013 a San Michele Salentino all’interno dell’associazione “Armonie”, grazie alla tenacia del direttore artistico, Margherita Apruzzi, ha accolto professionalità di indiscussa fama integrandole alle talentuose abilità di studenti provenienti da corsi musicali e scuole di diverso ordine e grado. La qualità raggiunta, la brillantezza e la versatilità dei musicisti, l’originalità del repertorio, donano all’orchestra un sound coinvolgente rivolto ad un pubblico vasto ed eterogeneo interessato ad ascoltare il repertorio classico ma, anche, curioso di scoprire nascoste e preziose realtà musicali.