L’associazione Agorà insieme ad alcuni giovani cittadini nei giorni 21 (mattina e pomeriggio) e 22 Novembre (mattina) organizza una raccolta di beni di prima necessità presso il Supermercato Conad di via Palma di San Pietro Vernotico per cercare di aiutare chi, a causa della crisi oggi si trova in difficoltà. L’associazione è composta da un gruppo di giovani provenienti da diversi paesi del nord Salento che condividono l’amore per il territorio e la voglia di crescere insieme ad esso. Sarà possibile raccogliere beni di prima necessità a lunga conservazione: pasta, latte, biscotti, farina, tonno… L’iniziativa prende il nome di “Aggiungi un posto a tavola” e nasce in prossimità del periodo natalizio con l’intento di alimentare lo spirito di condivisione e che emerge soprattutto nei momenti di difficoltà. Al termine della raccolta, l’intero ricavato verrà consegnato assieme a Don Vincenzo Martella, parroco presso la Chiesa Ss. Angeli Custodi alla caritas interparrocchiale. Appuntamento a sabato mattina!